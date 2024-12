Lanazione.it - Monossido, il killer silenzioso. “Così il gas ci uccide: case troppo ermetiche sono complici”

Firenze, 20 dicembre 2024 – Il dottor Eugenio Pattarino è pneumologo e medico di famiglia. Perché si muore inalando ildi carbonio? “Si tratta di un gas incolore, inodore e insapore e per questo particolarmente insidioso perché non lo sentiamo. Quando viene inalato, ildi carbonio entra nei polmoni e si diffonde nel sangue, dove può causare gravi danni”. Come agisce sul nostro organismo? Perché èpericoloso? “Ildi carbonio si lega all’emoglobina nel sangue, ossia a quella proteina che trasporta l’ossigeno dai polmoni ai tessuti e agli organi vitali del corpo. Legandosi, forma la carboxiemoglobina (COHb), che non è in grado di trasportare ossigeno. Impedisce di fatto lo scambio tra l’anidride carbonica (che non va via) e l’ossigeno (che non entra). Il sangue continua a circolare nel corpo perché non ciocclusioni, ma non porta ossigeno”.