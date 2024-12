Anteprima24.it - Minacce ai genitori da 2 anni, arrestato dopo la denuncia della mamma

Tempo di lettura: < 1 minutodi morte ed altre violenza per avere i soldi per la droga. Un inferno vissuto negli ultimi duedaidi un ragazzo di 29, che hanno trovato la forza dire e fare arrestare il giovane. È accaduto a Terzigno, dove i carabinierilocale stazione sono intervenuti in casadonna che ha chiamato i soccorsi, spiegando che il figlio, in preda ai fumi del crack, era aggressivo con lei ed il marito. All’arrivo dei militari, il 29enne si è nuovamente scagliato contro la. Ihanno poito in caserma che gli episodi (di morte, schiaffi, spintoni, parolacce, furti di denaro in casa o richieste di soldi sotto minaccia di coltelli, mobili rotti a pugni) andavano avanti da due. Il giovane è stato trasferito in carcere con l’accusa di maltrattamenti verso familiari ed estorsione.