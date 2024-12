Ilnapolista.it - Merzario: «Salvai la vita a Niki Lauda grazie a un corso di pronto soccorso a Napoli durante il servizio militare»

Leggi su Ilnapolista.it

Arturo, 81 anni, della provincia di Comio, è stato un protagonista della Formula Uno degli anni Settanta. Noto per la sua eccentricità, è passato alla storia per aver rischiato lapur di salvaredopo il terribile incidente del 1976 al Nurburgring. La Gazzetta lo intervista con Luigi Perna. L’intervista è molto bella.Perna ricorda chefu testimone di un incidente che poteva finire in tragedia ed è passato alla storia. Era il primo agosto 1976 al Nurburgring, la Ferrari diandò in fiamme dopo uno schiantoil GP di Germania e fu proprioa salvarlo.Che cosa ricorda dei momenti che precedettero e seguirono l’incidente?«Ricordo ogni dettaglio, potrei disegnare la scena. Sono uscito dalla curva e ho visto la macchina in testacoda, avvolta dal fuoco.