Lopinionista.it - L’Astrattismo Lirico di Laurence Nicod, quando la coscienza si libera dell’oggettività e si innalza verso la magia

Leggi su Lopinionista.it

L’arte a volte ha un compito importante e solenne, quello di indurre a distaccarsi da una realtà troppo cupa e pertanto inadeguata a muovere le corde interiori che vorrebbero tenderela positività di cui invece l’animo ha bisogno per ritrovarsi e percepire le vibrazioni poetiche intorno intorno a sé. Questo è tanto più vero quanto più l’autore di un’opera desidera che l’arte sia non solo un’evasione dalla contingenza, bensì un mezzo per ricongiungersi a un’energia universale più elevata del singolo istante vissuto, dal singolo o dalla collettività, che induca quindi a percepire tutta la, l’alchimia che corre sottile al di sotto del visibile e che solocolta riesce ad accendere la speranza di salvezza e di fuga da tutto ciò che diversamente opprimerebbe l’individuo. L’artista di cui vi racconterò oggi mostra una radicata capacità di trasformare gli accadimenti e le circostanze opprimenti e spiacevoli in un’occasione per tirarne fuori la luce, quel piccolo barlume in grado di modificare completamente la realtà osservata conducendo l’osservatore in un mondo idilliaco in grado di ribaltare completamente la propria percezione e sguardo sull’esistenza.