Ilgiorno.it - “Io, ragazza col velo alla scuola cattolica”. La storia di Maryam, prima musulmana del liceo classico Faes di Milano

Leggi su Ilgiorno.it

– “Mi incuriosisce conoscere anche la religione degli altri e qui mi sento accolta da tutti: per nessuno è un problema il fatto che io porti ilin classe”., 14 anni, èe frequenta il primo anno deldi matrice, ispirata agli insegnamenti di San Josemarìa Escrivà. È nata ada papà egiziano e mamma italiana. “Anche per suo fratello gemello abbiamo scelto una, frequenta le Preziosine: per me non è un problema. Ho studiato anch’io dalle suore e sono contenta della scelta fatta per i miei figli”, racconta Maria Pennisi, imprenditrice, che è arrivata aquando aveva 21 anni dSicilia e che adesso di anni ne ha 56. “Ormai posso dire di essere milanese a tutti gli effetti”, sorride. Qui si è convertita all’Islam, in età adulta, e ha deciso di restare e di fare crescere la sua famiglia.