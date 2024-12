Imane Khelif contro Giorgia Meloni | Ha partecipato a una campagna d’odio che mi ha rovinato la vita Angela Carini? Era un’amica

Leggi su Open.online

«Senzallare le fonti,haa una battagliadi me che ha sfregiato la mia immagine, la mia, e tutto il duro lavoro che ho fatto per raggiungere il mio posto». Sono queste le parole della pugile algerinanel ripercorrere la tormentata estate delle Olimpiadi di Parigi. Nonostante la medaglia d’oro nella sua categoria, l’atleta non ricorda quello dei giochi come un periodo sereno. Le polemiche che l’hanno investita a causa del suo iperandrogenismo e del suo aspetto fisico che qualcuno ha usato come ragioni per attaccarla, sostenendo falsamente che pur competendo con altre donne lei una donna non lo fosse.«, Trump e Musk hanno sfregiato la mia immagine»«Non augurerei a nessuna persona al mondo quello che mi è successo alle Olimpiadi di Parigi.