Il Viminale | Sui paesi sicuri dei migranti la Cassazione dà ragione al governo

La Corte diha stabilito che i giudici non possono “sostituirsi” al ministro degli Esteri quando si parla di qualisiano. E dalle parti del ministero dell'Intero, governato da Matteo Piantedosi, sono più che soddisfatti. "Contrariamente a quanto affermato da chi troppo frettolosamente ha commentato la sentenza forse senza neanche averla letta - osserva una fonte qualificata del ministero dell’Interno - ha trovato sostanziale accoglimento la linea sostenuta dal". “In sintesi - si osserva al- la Suprema Corte ha sottolineato come il potere di stabilire quali siano i'è riservato al circuito democratico della rappresentanza popolare', dunque alla politica e non ai giudici, un potere che prima era esercitato con un decreto interministeriale e che ora si esprime con una norma primaria, quindi non più disapplicabile dai giudici.