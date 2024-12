Ilgiorno.it - Il caso della nuova piscina approda in Cassazione. Il Comune ha già vinto due ricorsi di Nam

La questionecomunalein, dopo che la Corte d’Appello di Milano aveva messo fine al contratto di concessione tra Nuoto Alto Milanese e il municipio. La decisione ha confermato quanto stabilito in primo grado, respingendo le richieste di Nam e del Gruppo Arcobaleno, che aveva acquisito il diritto di superficie sull’area. La vicenda risale a diversi anni fa, quando si era avviato il progetto di unavasca esterna attraverso il project financing. Per garantire i lavori, ilaveva sottoscritto una fideiussione di oltre 1,5 milioni di euro con l’istituto per il credito sportivo. Tuttavia, tra il 2018 e il 2019, il mancato pagamentofideiussione da parte di Nam ha spinto l’istituto a chiedere l’intervento del municipio, che è stato costretto a saldare la somma.