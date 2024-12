Lettera43.it - Germania, auto contro la folla al mercatino di Natale di Magdeburgo: arrestato il guidatore

Leggi su Lettera43.it

Un’ha fatto irruzione in undinella città di, in, investendo alcune persone. A riferirlo è stata la Mitteldeutscher Rundfunk, l’emittente radiotelevisiva locale dei Länder tedeschi di Sassonia, Sassonia-Anhalt e Turingia. Almeno 20 le persone rimaste ferite, ma secondo alcuni testimoni ci sarebbero anche dei morti. Sul posto sono immediatamente intervenuti i servizi di emergenza e i vigili del fuoco. La polizia hal’autista del veicolo. Matthias Schuppe, il portavoce del governo locale, citato dalla Bild, ha riferito che il numero di feriti resta attualmente imprecisato. Su X diversi utenti e varie pagine hanno postato il video dell’che sfreccia nella strada del.NEW FOOTAGE: Video shows the moment a driver rammed through a Christmas market in Magdeburg, Germany.