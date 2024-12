Biccy.it - Gaga svela come sarà il nuovo album: testi, generi e finale

Febbraioun mese intenso, non solo perché avremo il Festival di Sanremo con i 30 inediti dei big, ma soprattutto perché Ladyrilascerà il suo. La Germanotta con Disease ha già dato un assaggio della nuova era, ma di recente ha dichiarato che anche Die With A Smile farà parte di questoprogetto, quindi non è più così scontato che ci troveremo davanti ad unoscuro e “aggressivo”Born This Way.a Rolling Stone e al Los Angeles Times ha spiegato che questo disco è un mix di, che le prime canzoni ci portano una direzione, ma che attraverso delle curve tutto prenderà una piega diversa, per poi arrivare ad un lieto fine (Die With A Smile). La cosa positiva di unvariegato è che probabilmente accontenterà più persone, scongiurando il rischio flop (citofonare a casa Perry, Stefani e Lopez) e viene da pensare che Stefani abbia tenuto in conto anche quest’ultimo elemento.