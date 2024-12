Lanazione.it - Firenze, al via la sesta edizione delle ‘Botteghe della scienza’ al Museo Galileo

, 20 dicembre 2024 – Dall’usocamera oscura per disegnare alla tecnicadoratura, dalla creazionecarta fiorentina con cui venivano rivestiti i cannocchiali alla tecnicacianotipia: sono solo alcuni degli appuntamenti“Botteghescienza”, ideate dalcon l’obiettivo di dar voce alle attività artigiane del territorio per recuperarne la memoria e far nascere le idee del futuro. L’iniziativa arriva così alla: gli appuntamenti si svolgeranno per dodici domeniche, dal 12 gennaio al 30 marzo, alle ore 10:30 nella sede delin piazza dei Giudici 1 (3 euro più il biglietto di ingresso). A tutti i partecipanti sarà offerta la colazione. Il ciclo di incontri è organizzato in collaborazione con Opera Laboratori e Unicoop, con il patrocinio del Comune di