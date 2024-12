Ilfattoquotidiano.it - Finlandia, Norvegia e Islanda, Nord Europa tutto l’anno

Il paradiso è a, sopratper chi non teme le basse temperature. Le alte latitudini diventano magia per la nostra “calda” consuetudine mediterranea: c’è qualcosa di inspiegabilmente affascinante nei boschi profumati di resina in estate, nella terra che si schiude dolcemente come una primavera gentile, così un paesaggio glaciale coperto di neve, illuminato dalla danza dell’aurora boreale che libra il chiarore smeraldino nelle lunghe notti dell’inverno polare. E poi le case di legno colorato come in una favola, il rigore scandinavo che si riflette anche nel design, eredità di una vita rurale in simbiosi con la natura, dove praticità e funzionalità erano un diktat alla base della creatività. I ritmi lenti dei piccoli centri affacciati sul mare o sui laghi, le città ordinate e i servizi efficienti, quel “buongiorno” e “buonasera” morigerati che poi rivelano un’accoglienza impeccabile.