Liberoquotidiano.it - "Ecco chi sono i 5 italiani nel mirino di Assad": la scoperta choc a Damasco

Leggi su Liberoquotidiano.it

Ora che la Siria è caduta eè fuggito a Mosca, è razzia di tutto ciò che possedeva a. Comprese le carte segretissime contenute da cinquant'anni nel palazzo dei servizi segreti siriani, segreti dispersi disordinatamente per terra sul pavimento del Mukhabarat depredato. Contiene montagne di documenti riservati con i nomi delle persone messe sotto osservazione. Compresi cinquee tra questi, secondo quanto riferisce il quotidiano “la Repubblica”, anche quello di Guido Olimpio, giornalista del Corriere della Sera, specializzato in terrorismo e affari militari. Una riga, tra migliaia di righe, recita: “Guido Olimpio, nazionalità italiana, numero indagine: 60090, codice classificazione 1994”. E una nota a margine: “Nessuna procedura”. Interrogato immediatamente, Olimpio racconta: “Ero stato in Siria nel 1991 per un viaggio dell'Onu.