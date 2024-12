Liberoquotidiano.it - Covid: Zinzi (Lega), 'Corte Conti ci dà ragione su card, nostri dubbi erano fondati'

Leggi su Liberoquotidiano.it

Roma, 20 dic. (Adnkronos) - “Ladeicondanna De Luca sulle smarte di fatto dàa quello che abbiamo sempre sostenuto. Il Governatore ha sbagliato a sprecare risorse deicittadini per produrre delle inutiliche certificavano l'avvenuta vaccinazione contro il, praticamente l'esatta fotocopia del green pass nazionale". Lo dichiara il deputato campano e coordinatore dellain regione Gianpiero."Evidente che i, all'epoca dell'interrogazione che ho presentato in consiglio regionale per sollevare questa vicenda deplorevole, fossero più che. In questi dieci anni non solo De Luca non è stato in grado di mettere in campo una efficiente gestione ordinaria in Sanità, ma ha speso soldi pubblici male e inutilmente durante l'emergenza.