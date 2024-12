Formiche.net - Così le banche cinesi si sganciano da Pechino

La paura deve essere stata tanta, se non altro per aver preso una decisione che ha dell’insolito. La Cina, in perenne inseguimento della crescita e in attesa dei temuti dazi americani che inaugureranno l’amministrazione Trump, sta assistendo a un fenomeno piuttosto curioso: alcune, di loro sponte, hanno deciso di alzare il costo dei loro prestiti, andando contro l’orientamento della Pboc, la Banca centrale cinese, fin qui restia a intervenire sui tassi. Come noto, le autorità del Dragone, hanno fin qui tenuto pressoché congelati i tassi di riferimento, in attesa di capire se le maxi iniezioni di liquidità messe a terra nel 2024, sortiranno qualche effetto sull’economia.Ma per molti istituti, non c’è tempo da perdere. Bisogna alzare il costo dei finanziamenti per garantirsi maggiori ricavi in termini di interessi, scongiurando una crisi di cassa.