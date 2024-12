Pianetamilan.it - Calciomercato – Luka Jovic pronto a lasciare il Milan: ecco la destinazione

Secondo quanto riportato da.com,è destinato a dire addio algià nel mercato di gennaio. L’attaccante serbo, che inizialmente aveva sperato di trovare maggiore spazio nel nuovodi Paulo Fonseca, si è ritrovato intrappolato in una situazione complessa. Ha vissuto un avvio difficile, con l’esclusione dalla lista Champions League, alcune panchine e la persistente pubalgia che lo ha costretto a sottoporsi a un intervento chirurgico. La sua condizione non è migliorata, e ora il ritorno in campo si fa sempre più vicino, ma le probabilità di una permanenza in rossonero si riducono. In vista del mercato di gennaio, sembra ormai certo checambierà maglia. Il Torino si è fatto avanti per assicurarsi le sue prestazioni, con il tecnico Vanolia puntare su di lui.