Sport.quotidiano.net - Calcio. Simone Sozza e gli altri, ecco gli arbitri migliori

Leggi su Sport.quotidiano.net

Non c’è solo l’internazionale, indiscutibilmente uno deiitaliani, nella sezione AIA di Seregno. Ci sono239 “colleghi“ che tutto l’anno coprono migliaia di partite fino all’ultima designazione dialla Europa League oppure le qualificazioni a Euro 2025 femminile di Veronica Martinelli. Insomma, c’è un mondo attivissimo fatto di designazioni e corsi arbitro come l’ultimo che ne ha formati 16. La cena natalizia è stata l’occasione per premiare i più meritevoli.la lista completa. Miglior arbitro dell’organo tecnico sezionale: Daniele Mazzone; miglior osservatore dell’organo tecnico sezionale: Andrea Parma; premio “Graziano Ambrosoli“ al miglior arbitro giovane: Samuele Sala; miglior arbitro dell’organo tecnico regionale: Alessandro Cisternini; miglior arbitro dia 5: Ilaria Migliaccio; miglior assistente arbitrale: Davide Conti; riconoscimento speciale: Kevin Barbanti; miglior dirigente: Francesco Giannotta; premio Presidenza, Massimiliano Licitra.