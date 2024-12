Dilei.it - Angela Nasti, Scamacca è tornato con l’ex fidanzata. E Chiara si vendica pubblicamente

Leggi su Dilei.it

Ora è ufficiale:e Gianlucasi sono lasciati. Da tempo si vociferava di una rottura tra i due, che non si mostravano più insieme come la scorsa estate. Nessuna comunicazione ufficiale da parte dei diretti interessati: dall’oggi al domani le foto insieme, le interazioni e i rispettivi follow sono letteralmente spariti.Molto più di una semplice crisi, come vociferava qualcuno: una vera e propria separazione, con nessuna possibilità di ritorno. Ma c’è di più: il calciatore èconFlaminia Appolloni, che ha amato per circa tre anni. Una scelta che ha scatenato l’ira di, influencer e sorella maggiore di, da sempre molto legata altronista di Uomini e Donne.si sono lasciati: lui èconFlaminiae Gianlucanon stanno più insieme.