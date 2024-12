Davidemaggio.it - 4 Ristoranti spegne 10 candeline con tre puntate speciali

© US Sky410e lo fa in grande stile. Domenica 22 dicembre 2024, in prima serata su Sky Uno, prende infatti il via la decima edizione del cooking show condotto dal celebre chef. Il viaggio partirà da treevento attraverso le quali Borghese, in viaggio con il suo van, metterà ancora una volta in competizione tra di loro idel territorio italiano.Le novità della decima edizioneFino ad ora sono stati realizzati 120 episodi di Alessandro Borghese – 4, show prodotto da Banijay Italia. I varipresentati di puntata in puntata si trovavano in Italia, anche se in sporadiche occasioni Borghese ha fatto capolino all’estero. Tuttavia, in quei casi, lo chef si è mosso all’interno delle comunità di italiani per presentare ai telespettatori le tradizioni enogastronomiche del nostro Paese.