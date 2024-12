Quotidiano.net - Wax e le sue ‘7 vite’: “Sono cambiato, l’amore al primo posto”

Milano, 19 dicembre 2024 – “Siamo i sopravvissuti del frontale più romantico. Un bacio prima di morire è l’inizio della fine”: una spremuta di cuore firmata Matteo Lucido, vero nome di Wax, e Fabrizio Fusaro con la produzione di Steve Tarta. ‘7, il nuovo singolo di Wax, arriva dopo l’album ‘Wax’, uscito all’indomani del talent show Amici di cui è stato uno dei protagonisti più discussi, e l’ep ‘Exit’ uscito quest’anno. Come èWax da Amici a oggi? “così tanto da aver quasi subìto un trauma. Ogni giorno vado in studio con tanti professionisti. Inizia tutto con una sorta di seduta psicologica. Racconto alle persone che vedo le cose che vivo e non per forza quello che si dice va scritto. Abbiamo però un confronto sempre molto interessante. Lavorare con personalità come Andrea Bonomo ed Edwin Roberts, ad esempio, ti cambia”.