Vivi allenato muori tonico

Era il 1984 quando al cinema usciva Terminator di James Cameron. Terminator era un essere cibernetico, un cyborg, un innesto complesso tra uomo e macchina. Le sue fattezze ipertrofiche erano quelle di un body builder PRO. Aveva muscoli in similpelle, tirati al massimo, lucidi, perfetti, che non si sarebbero afflosciati mai. Un bionico che, in quanto tale, non era giovane né vecchio. Terminator era un avveniristico organismo, non intaccato dall’età. Un essere atemporale. A restituire tutta la portata ibrida di quel corpo al confine tra umano e disumano, ci pensava l’ipertrofico Schwarzenegger, il maschio alfa per eccellenza. Colui che aveva dato nuova linfa al settore del body building. Prima di Arnold, farsi i muscoli in palestra era roba di nicchia, da fissati, poi arriva lui e il fisico maschile muscoloso si poppizza.