Ilgiorno.it - Vento forte a Milano e in Lombardia, da mezzanotte di oggi scatta l’allerta arancione

, 18 dicembre 2024 - Allerta gialla per ilin arrivo sue parte della. Il Centro Funzionale Monitoraggio Rischi Naturali della Regioneha infatti emanato un'allerta(rischio moderato) pera partire dalladigiovedì 19 dicembre e per le prossime 24 ore. Chiusura parchi Per predisporre le necessarie misure a, si è riunita l'Unità di crisi locale coordinata da Protezione civile comunale, che ha deciso di disporre la chiusura dei parchi cintati della città per l'intera durata dell'allerta, salvo eventuali aggiornamenti che ne consentano la riapertura; nei parchi in cui sono presenti strutture essenziali rimarrà aperto un cancello utile a garantire l'ingresso alle attività nel percorso più breve possibile.