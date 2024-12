Tumori 390mila casi in Italia nel 2024

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

18.18 Le nuove diagnosi di tumore innelsono state 390.100, di cui 214.500 negli uomini e 175.600 nelle donne. Si tratta di cifre assai vicine a quelle registrate nel 2022 e nel 2023 quando furono rispettivamente 391.700 e 395.900. La mortalità per cancro negli adulti fra i 20 e i 49 anni, nel corso dei 15 anni che vanno dal 2006 al 2021, è scesa del 21,4% per le donne e del 28% negli uomini. Per carcinoma polmonare la mortalità delle donne scende del 46,5%. Metà dei malati è destinata a guarire.