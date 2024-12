Ilgiorno.it - Torna il Natale solidale di Oxfam in Lombardia: regali incartati dai volontari per donare un futuro a chi non lo ha

Milano, 19 dicembre 2024 – “Incarta il presente, regala un" è l’iniziativa diItalia per contribuire a un. Fino al 24 dicembre, infatti sarà possibile, in oltre 20 store di tutta la, sostenere la risposta dinelle più gravi emergenze umanitarie del mondo e offrire un aiuto ai ragazzi che in Italia rischiano di restare indietro e abbangli studi. E allora, ecco che per tutto il periodo natalizio decinedisaranno infatti presenti nei punti vendita Mondadori, Rinascente e Libraccio di Milano, Brescia, Cremona, Varese, Lecco, Mantova e Monza-Brianza per impacchettare idei clienti in cambio di una piccola offerta, che contribuirà ad assicurare acqua pulita, servizi igienico-sanitari, cibo e beni di prima necessità nelle aree del mondo più vulnerabili, messe in ginocchio da povertà, guerra e dagli effetti del cambiamento climatico.