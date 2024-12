So perché lo ha fatto Fedez Selvaggia Lucarelli parla dopo il caso di Sarà Sanremo

Leggi su Caffeinamagazine.it

Durante la serata di presentazione delle canzoni in gara a2025,ha suscitato preoccupazione tra il pubblico e i fan. L’artista è apparso visibilmente in difficoltà, sembrando in uno stato confusionale durante la sua esibizione. Secondo molti spettatori, il rapper non sembrava stare bene, tanto che Carlo Conti è intervenuto per accompagnarlo fuori scena subitola sua breve uscita sul palco. Pocoha pubblicato un’immagine su Instagram, in cui appare seduto su una poltrona circondato da un mare in tempesta, a simboleggiare la sua lotta interiore. “Solo io e la mia penna contro il resto del mondo. Battito.2025”, ha scritto nel post, suscitando una valanga di commenti di supporto e vicinanza da parte dei suoi follower. Tuttavia, non sono mancati anche i dubbi e le critiche, con alcuni che insinuano che le sue condizioni di salute sul palco potrebbero essere dovute a qualche sostanza che ha assunto o a ciò che ha bevuto.