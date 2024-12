.com - Sanremo 2025, i titoli delle canzoni dei 30 Big in gara

Leggi su .com

Ecco tutti idei 30 Big inal Festival di, presentati nel corso di Sarà, serata dedicata a svelare i nomiNuove ProposteNel corso della finale di Sarà, sono stati svelati dagli artisti stessi i30 gare che faranno parte del Festival di, in onda su Rai1 dall’11 al 15 febbraio. La consueta passerella con piccole anticipazioni riguardo ai temi dei brani, per lo più d’amore. C’è molta curiosità per questo mosaico che il conduttore e direttore artistico Carlo Conti ha creato per dare un quadro più sfaccettato possibile della musica italiana odierna.Gli artisti e iinal 75° Festival diAchille Lauro – Inconscenti giovaniBresh – La tana del granchioBrunori Sas – L’alberonociClara – FebbreComaCose – CuoriciniElodie – Dimenticarsi alle 7Emis Killa – DemoniFedez – BattitoFrancesca Michielin – Fango in paradisoFrancesco Gabbani – Viva la vitaGaia – Chiamo io, chiami tuGiorgia (Sony Music) con brano di BlancoIrama – LentamenteLucio Corsi – Volevo fare il duroJoan Thiele – EcoMarcella Bella – Pelle diamanteMassimo Ranieri – Tra le mani un cuoreModà – Non ti dimenticoNoemi – Se t’innamori muoriOlly – Balorda nostalgiaRkomi – Il ritmocoseRocco Hunt – Mille vote ancoraRose Villain – FuorileggeSarah – AmarcordSerena Brancale – Anema e coreShablo feat Guè, Joshua e Tormento – La mia parolaSimone Cristicchi – Quando sarai piccolaThe Kolors – Tu con chi fai l’amoreTony Effe – Damme ‘na manoWillie Peyote – Grazie ma no grazie