Ilfattoquotidiano.it - Romania, annullato il primo turno di elezioni presidenziali: la Ue non ha un buon rapporto con la democrazia

di Matteo BortolonLa Ue non ha mai avuto unottimale con la. Anche i più incalliti europeisti parlano del “deficit democratico” dell’Unione. Ciò nonostante i suoi vertici la presentano come un faro nel campo dei diritti, della trasparenza, del rule of law. Per gli aspiranti membri è prevista una verifica per valutare se sono degni di entrare nel club. Non siamo forse all’interno del composto giardino descritto da Borrell, mentre fuori c’è la giungla?Anche per i membri è prevista la possibilità di sanzionare i “cattivi” attraverso una procedura di infrazione. Molti paesi hanno palesi problemi, eppure sullo scorcio del 2024 si è passata una nuova, preoccupante, linea rossa, senza che la commissione muovesse un dito.Inildelle(27 novembre) ha visto alposto il candidato di destra Calin Georgescu (22,9%) sulla progressista Elena Lasconi (19,18%) e il socialdemocratico Marcel Ciolacu (19,15%).