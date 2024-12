Rompipallone.it - Ritorno di fiamma per il Milan: arriva subito grazie a Dybala

Le ultime notizie di mercato sono positive per il: la svoltaancheall’argentino, che può lasciare la Roma, ecco cosa succedeConclusione di 2024 ad altissima tensione, per il, che deve provare a reagire all’andamento claudicante in campionato ed evitare che le prime posizioni si allontanino in maniera irrimediabile. I rossoneri hanno già accumulato una certa distanza dalla zona Champions e non possono permettersi altri passi falsi. A cominciare da domani sera, a Verona, una gara che sarà cruciale per lo sviluppo della stagione del Diavolo, anche se con tante complicazioni, visti i numerosi infortuni che penalizzano Fonseca, a cominciare da Morata.Tra la gara con i gialloblù e quella con la Roma, che chiuderà l’anno solare, ilsi gioca moltissimo e deve assolutamente provare a fare bottino pieno.