Open Arms Patrioti con la maglietta per Salvini | da Bruxelles clamorosa sfida ai giudici cosa c' è scritto dietro | Video

E' in corso ala riunione pre-Consiglio Ue del gruppo dei. Ai lavori partecipa il leader della Lega Matteo. Presenti, tra gli altri, il premier ungherese Viktor Orban e il leader di Vox Santiago Abascal. Prima dell'inizio i partecipanti hanno scattato una foto per esprimere solidarietà al ministro dei Trasporti e vice premier italiano, che domani è atteso a Palermo dove è prevista la sentenza per il processo: tutti hanno posato per una foto in cui mostrano unanera con l'immagine del leghista in stile "taglia" del Far West. Oltre alla foto disulla t-shirt è stampata la scritta: "Colpevole di aver difeso l'Italia". Sulla schiena è invece riportato l'art. 52 della Costituzione: "La difesa della Patria è sacro dovere del cittadino" e #iostocon