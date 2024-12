Terzotemponapoli.com - Novellino: “Il Napoli ha dimostrato di essere squadra competitiva”

Walter, allenatore, ha parlato a Radio Marte nel corso di Marte Sport Live. La notizia degli ultimi giorni è ovviamente la defezione di Buongiorno. Come altri opinionisti ed addetti ai lavori, anche peril candidato più attendibile per sostituirlo sarebbe Juan Jesus. Di seguito le parole dell’ex mister die Sampdoria tra le altre a Radio Marte.: “Il ko di Buongiorno non ci voleva”Così l’ex tecnico del: “Il ko di Buongiorno non ci voleva, peccato perché ilhadiunae a Udine si è rivisto capace di reagire, ho visto un grande Lukaku, che se attacca in profondità segna sempre, mi è piaciuto Neres nell’uno contro uno. In questo modo gli azzurri possono vincere ovunque. Il brasiliano, poi, s’è guadagnato una maglia da titolare: mi piacerebbe vederlo in un tridente con Kvara e Lukaku, sarebbe dinamite pura.