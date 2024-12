Lettera43.it - Nonostante l’offerta per Sparkle, il titolo Tim perde terreno

Diradato l’euforico appeal speculativo per il possibile acquisto da parte del fondo Cvc della quota Tim in mano a Vivendi, ilè tornato are vistosamentein Borsa. Nemmenovincolante congiunta da 700 milioni del Mef e di Asterion per la controllataè servita a invertire la tendenza al ribasso. Con la cessione della società dei cavi sottomarini l’ad di Tim Pietro Labriola ha completato il piano industriale, e si accinge a vararne un altro il prossimo 3 febbraio. Siccome il primo ha contribuito in maniera drammatica a dissipare valore, pensando al secondo gli azionisti fanno gli scongiuri. Dopo aver fatto uno spezzatone della società vendendo a prezzi da saldo, ora il manager pare aver convinto il governo a scongiurare lo spezzatino che l’ingresso di un fondo di private equity giustamente imporrebbe.