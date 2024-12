Mondiali Indoor di Canottaggio splendida gara degli Azzurri Paralimpici | arrivano due medaglie

Leggi su Ilfaroonline.it

E’ grande l’Italia che si fa protagonista aidiParalimpico. In modalità mista, ossia da remoto e in presenza a Praga, in Repubblica Ceca.Il racconto delle gare – Fonte comitatoparalimpico.itNel Pararowing, Marta Piccininno (CC Irno) sui 2000 metri PR3-II femminile ha conquistato la medaglia d’oro fissando al contempo un nuovo record del mondo, 8.13.5, primato già suo e migliorato di cinque secondi. Carolina Foresti (RYC Savoia) ha ottenuto il secondo posto e la medaglia d’argento nei 2000 metri PR3 femminile, a soli otto decimi di secondo dall’oro.Medaglia d’argento anche al maschile, con Marco Frank (VVF Ravalico) nei 2000 PR3. Martino Goretti (Moto Guzzi) ha portato a casa la medaglia di bronzo nello sprint 23-39 Pesi Leggeri, ex aequo con l’egiziano Ahmed Meshref, mentre nei Master, successo per Emanuele Romoli (Pro Sport) sui 2000 metri tra i Pesi Leggeri 65-69 maschili, mentre Anna Girotto (San Cristoforo) ha ottenuto la medaglia di bronzo nella sfida sui 2000 metri 40-44 Pesi Leggeri.