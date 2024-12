Mistermovie.it - Mister Movie | Il regista di Sonic 3 parla di un possibile ritorno di Jim Carrey

Grazie aabbiamo potuto scrivere questa notizia.Il destino del Doctor Robotnik nel franchise dithe Hedgehog continua a suscitare grande interesse tra i fan, soprattutto alla luce delle recenti dichiarazioni delJeff Fowler e dell’attore Jim. Con l’uscita dithe Hedgehog 3, prevista per il 20 dicembre 2024, si aprono molte domande sul futuro del villain più iconico della saga e sul coinvolgimento dinei prossimi capitoli.Jeff Fowler: “Jimè insostituibile come Robotnik”ndo con ComicBook, Jeff Fowler ha sottolineato quanto sia stato straordinario lavorare con Jimnei panni del Dottor Robotnik, ribadendo la sua centralità nel franchise.“Sinceramente, non riesco a immaginare nessun altro che Jim nei panni di Robotnik,” ha dichiarato Fowler.