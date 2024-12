Mistermovie.it - Mister Movie | Dopo Lo Squalo Richard Dreyfuss è protagonista di Into the Deep, guarda il trailer

Leggi su Mistermovie.it

Grazie aabbiamo potuto scrivere questa notizia.Saban Films ha rilasciato il primoufficiale dithe, un thriller di sopravvivenza che segna il ritorno del premio Oscarin un progetto a tema squali, esattamente 50 annil’iconico Jaws di Steven Spielberg. Il film sarà disponibile a partire dal 24 gennaio 2025, sia in alcuni cinema selezionati che sulle piattaforme digitali.Una trama ricca di suspense e adrenalinaLa storia ditheci porta in un’avventura carica di tensione, dove un gruppo di moderni pirati è alla ricerca di droga affondata nelle profondità marine. Non soddisfatti, i malviventi sequestrano una barca di turisti, obbligandoli a immergersi in acque infestate dagli squali per recuperare la merce di contrabbando.