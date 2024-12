Marevivo flash mob e dossier al Governo | Le Aree marine protette siano equiparate ai Parchi nazionali

Leggi su Ildenaro.it

Durante la due giorni degli “Stati Generali delleitaliane”, promossi dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetic, in collaborazione con Feder-Europarc Italia,ha presentato e consegnato al Ministro Pichetto Fratin e al Sottosegretario Barbaro le sue proposte affinché le(Amp) abbiano la stessa dignità deiterrestri, mediante la riforma della legge 394/91, ovvero una nuova e specifica normativa che porti alla costituzione diMarini e Riserve(Pnm) e possa creare profondi cambiamenti per le risorse umane e finanziarie.Oggi, con un “Mob ecosostenibile”, la presidente della Fondazione, Rosalba Giugni, seguita dagli attivisti di, ha consegnato un documento con le proposte indirizzate al capo del, Giorgia Meloni, al presidente del Senato, Ignazio La Russa, e al presidente della Camera, Lorenzo Fontana, presso le apposite sedi istituzionali, e per via telematica al capo dello Stato, Sergio Mattarella.