Lettera43.it - Los Angeles Times, l’editore blocca gli editoriali su Trump: aveva detto no all’endorsement a Harris

Il Los, a quasi due mesi dalle dimissioni di tre giornalisti per il no dela Kamala, è nuovamente al centro di polemiche. Patrick Soon-Shiong, il miliardario biotech proprietario del quotidiano, avrebbe chiesto al board di «prendersi una pausa» dallo scriveresu Donald. A riportarlo è stato il Guardian, secondo cuiavrebbe già posto il veto sulla pubblicazione di un editoriale con al centro le nomine del presidente eletto per la sua squadra di governo. Soon-Shiong avrebbe dato l’assenso soltanto nel caso in cui fosse stato pubblicato un altro articolo con un punto di vista opposto.Donald(Getty Images).Il caso dell’endorsement a KamalaIl caso sta facendo discutere al pari di quanto successo a fine ottobre con la questione dell’endorsement a Kamala