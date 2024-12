Ilnapolista.it - Lega Serie A, ecco Montezemolo (77 anni) il nome che potrebbe sparigliare – Gazzetta

Leggi su Ilnapolista.it

A,ilche)Luca Cordero di77)essere ilnuovo dellaA. Lo scrive la. sarebbe ilin grado di mettere più o meno d’accordo le due fazioni contrapposte inA. Da un lato in club del Nord che avrebbero voluto (e in parte ancora vogliono) Simonelli ex commercialista di Berlusconi. Ma Simonelli è in odore di ineleggibilità esprofondare ulteriormente il calcio italiano nel caos. Simonelli avrebbe dovuto avere 14 voti per essere eletto ma al primo turno non ce l’ha fatta. Domani è in programma la seconda votazione. Servono ancora 14 voti per essere eletti.Scrive la:La candidatura di Simonelli resta sul tavolo, presentata ufficialmente già a inizio mese.