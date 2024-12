Ilgiorno.it - La protesta tra lo shopping: "Staccano dividendi record e a noi mille euro al mese"

Il presidio si terrà sabato in un luogo simbolico, il negozio Decathlon in largo Cairoli, tra la frenesia dellonatalizio nel cuore di Milano. Incroceranno le braccia i lavoratori italiani degli store della catena francese, già sul piede di guerra dopo l’annuncio della famiglia Mulliez di concedersi un miliardo didi. Primi passi di una rete che si sta creando fra sindacati italiani e di altri Paesipei, per chiedere un miglioramento delle condizioni di chi lavora nella catena di store sportivi. "Decathlon è un’azienda in piena salute – spiega Carmen Giambrone, dipendente del negozio di Segrate e delegata sindacale Uiltucs – conta circa seimila dipendenti in Italia ed è in espansione. Nonostante questo, però, l’azienda rifiuta il confronto e continua a fare ricorso a una flessibilità selvaggia e a contratti part time obbligati.