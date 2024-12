Ilgiorno.it - La malattia rara non ferma l’amore tra Anna e Giovanni: dopo 45 anni si sposano in ospedale

Leggi su Ilgiorno.it

Milano – Una storia d’amore iniziata 45fa, che durante latrova nuova forza e si concilia nel matrimonio.si sono sposati nel Centro clinico Nemo dell’Niguarda di Milanoche a lui è stata diagnosticata la sindrome di Guillain-Barré, unaautoimmune neurodegenerativa. Per la prima voltamesi,ha lasciato la sua camera in carrozzina per andare all’altare. Circondati da familiari, figli e nipotini, gli sposi si sono scambiati le promesse, sostenuti dall'équipe clinica che ha condiviso con loro questo momento unico., siciliano trapiantato a Milano, è ricoverato al Centro Nemo da 6 mesi a causa della Guillain-Barré. “Aspettiamo, dicevo. Aspettiamo”, racconta. Poi la sua vita subisce un cambiamento drammatico lo scorso marzo, quando una stanchezza inusuale si è trasformata in pochi giorni nell'impossibilità di muovere le gambe e crollare a terra al pronto soccorsouna “notte di calvario”.