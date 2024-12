Gqitalia.it - I migliori brand di orologi 2024 scelti da 40 esperti

Leggi su Gqitalia.it

I risultati della Big Watch Survey di quest'anno, in cui ho interpellato 40a proposito deididel, sulle uscite e molto altro, riflettono un cambiamento radicale nel settore. Per il terzo anno consecutivo, ho posto a un gruppo diuna semplice domanda: quale produttore odiè stato il migliore durante l'ultimo anno? A differenza dei sondaggi precedenti, però, la maggioranza non ha scelto Rolex, di gran lunga l'attore più dominante del settore, e abbiamo un nuovo nome in cima alla piramide.Cartier è ildimigliore del, secondo quanto deciso da 40 illuminati degli. I risultati non sono neanche stati così strani. Infatti, il marchio indipendente in ascesa Berneron, il cuio Mirage è stato il vincitore assoluto della prima parte del nostro sondaggio comeo dell'anno, si è piazzato al secondo posto dietro Cartier.