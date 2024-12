Ilrestodelcarlino.it - Fiesta: tributo a Raffaella Carrà chiude il 2024 al teatro della Regina di Cattolica

Spetta a, imperdibilere ildeldi. A salire sul palco domani sera alle 21 sarà Fabio Canino attore, conduttore, nonché volto storicotrasmissione di Raiuno Ballando con le stelle, affiancato da Mariano Gallo, Sandro Stefanini, Simone Veltroni e Samuele Picchi. La commedia brillante, per la regia di Piero di Blasio, si annuncia "divertente e colorata", ma soprattutto effervescente. Vuol essere un omaggio alla donna e all’artista, ma anche alle sue memorabili canzoni. Si tratta di uno show che, come annuncia la produzione, "coinvolgendo direttamente il pubblico, cambia ogni sera. Uno spettacolo in evoluzione che oltre a far ridere parecchio, fa pure riflettere su una serie di stereotipi che circonda il mondo gay e LGBT+.