È la più antica tavola rinvenuta al mondo e ha una particolarità | il terzo comandamento non è quello che ogni credente conosce

Un pezzo di storia che intreccia archeologia, religione e cultura ha trovato un nuovo proprietario: la piùtavoletta in pietra con i Dieci Comandamenti è stata venduta a un’asta di Sotheby’s a New York. Il prezzo stimato inizialmente si aggirava tra 1 e 2 milioni di dollari. 5.040.000 dollari la cifra finale pagata per il reperto. Pesante 52 chilogrammi e alta 60 centimetri, la tavoletta racconta una storiadi oltre 1.500 anni, collegandosi alle radici delle tradizioni giudaiche e cristiane. Religione e omosessualità: come migliorare il dialogo guarda le foto La tavoletta con i Dieci comandamentiScoperta nel 1913 durante scavi ferroviari nella Terra d’Israele meridionale, la tavoletta è rimasta dimenticata per decenni.