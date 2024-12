Bergamonews.it - Dopo il salvataggio di uno sportivo, il Gruppo Spider dona 12 defibrillatori in bergamasca

Covo. Sono quindici iche ildonerà ad altrettante associazioni o enti presenti sul territorio della Lombardia: dieci saranno consegnati direttamente il 23 dicembre alle 16 nella sede di via Santi Filippo e Giacomo, e gli altri cinque entro il prossimo mese di marzo.La parte del leone dei destinatari, ben dodici, appartengono alla provincia di Bergamo.Ilda anni in occasione delle festività nataliziegli strumenti salvavita ad enti, associazioni sportive o istituzioni. Quest’anno a seguito di un intervento che grazie ad un Daeto daad un’Associazione Sportiva di Cividate Al Piano, ed all’azione coraggiosa e decisiva di due volontari, si è concretamente salvata la vita di una persona; così i vertici della società (che si occupa di dispositivi atti a prevenire le cadute dall’alto, e che ha le proprie sedi principali a Covo e Cividate Al Piano), hanno deciso come messaggio di prevenzione, di triplicare il numero deinormalmenteti proprio durante il periodo di fine anno.