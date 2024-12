Thesocialpost.it - Donnarumma ferito dal fallo di Singo: immagini shock, ferito al volto

Nel recente incontro tra PSG e Monaco, un episodio in campo ha sollevato un vespaio di polemiche e discussioni tra tifosi e appassionati di calcio. Gianluigi, il portiere del PSG, è stato vittima di un interventoso da parte di Wilfried. Questo evento non solo ha messo a dura prova la salute fisica del portiere italiano, ma ha anche acceso un dibattito intenso sulla qualità dell’arbitraggio nel match.: L’infortunio che Ha scatenato il dibattito tra i tifosiLa controversia è esplosa quandoha subito un duro colpo, costringendolo a lasciare temporaneamente il campo per ricevere cure mediche. Molti spettatori presenti allo stadio e chi seguiva la partita da casa hanno espresso il loro disappunto per l’intervento, ritenuto pericoloso e sconsiderato.