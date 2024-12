Ilfattoquotidiano.it - Dominique Pelicot condannato a 20 anni per gli stupri sulla moglie, è il massimo della pena

è statoal, 20di carcere, per gliaggravati contro l’exGisèle, nel processo suglidi Mazan, che si chiude oggi ad Avignone. Era la richiesta dell’accusa. Si attendono le sentenze per gli altri cinquanta imputati, accusati di aver violentato la donna su invito del marito.”Signor, lei è ritenuto colpevole per stupro aggravatopersona di Gisèle”, ha dichiarato il presidentecorte criminale di Vaucluse, Roger Arata. L’imputato, 72, si è alzato in piedi, ha ascoltato il giudice con attenzione, ma senza esprimere particolari emozioni. È anche ritenuto colpevole di aver raccolto immagini a loro insaputafiglia. Tutta la famiglia era presente questa mattina in aula.