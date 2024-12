Giornalettismo.com - Cosa rischiano i 6mila utenti dell’IPTV illegale smantellata?

Nel giro di poche settimane, due operazioni hanno sgominato due differenti reti (di dimensioni differenti) che trasmettevano in Italia, attraverso un sofisticato sistema di IPTV, contenuti protetti da diritto d’autore. Non solo le partite di calcio e gli eventi sportivi, ma anche film e serie tv. Due azioni che hanno messo in evidenza un aspetto fondamentale: non serve per forza il sistema “Piracy Shield” per combattere – come è giusto che sia – la pirateria audiovisiva. Al netto di questo fronte, occorre anche alzare le antenne sulle potenziali conseguenze per chi “usufruisce” di questi servizi illegali per non pagare gli abbonamenti alle varie piattaforme di streaming. LEGGI ANCHE > Chiusa la principale IPTV italiana (senza il piracy shield) Nel comunicato diffuso dalla Guardia di Finanza, che ha condotto l’operazione in collaborazione con il Nucleo Speciale Tutela Privacy e Frodi Tecnologiche di Roma, su delega della Procura della Repubblica di Napoli, si parla di misure cautelari disposte nei confronti dei tre che gestivano questa rete, ma anche di come nel giro di quattro anni questo sistema avesse portato a introiti pari a circa 850mila euro.