Copertina babbucce e cappellino | il caldo benvenuto delle uncinette del centro anziani ai nuovi nati

Bagca. Un gesto affettuoso, come se fosse ilabbraccio di una comunità intera ai: dal prossimo mese di gennaio a Bagca tutte le famiglie che festeggeranno l’arrivo di un bambino o una bambina riceveranno un kit dicomposto da, tutto rigorosamente fatto a mano.Un vero e proprio scambio generazionale perché, col sostegno del Comune, la produzione è affidata alle sapienti mani”, volontarie delSocialee Pensioche con grande passione prestano sempre le proprie capacità per iniziative che rendano più bello e vivace il paese: portano la loro firma anche gli addobbi natalizi che in queste settimane impreziosiscono le vie del, alcuni dei quali rubati da ignoti all’inizio del mese di dicembre, e che al terminefestività saranno messi all’asta per raccogliere fondi da destinare a progetti e iniziative a sostegno dei più fragili.