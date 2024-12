Continua la magia del Natale al Parco Da Vinci di Fiumicino

Leggi su Ilfaroonline.it

, 19 dicembre 2024 – Da qualche giorno ilDasi è letteralmente “acceso” per il2024: offrendo uno spettacolo di luci che lascia a bocca aperta i tanti visitatori affezionati e coloro che si trovano a passare nei dintorni. Tutti restano abbagliati dal gioco di luminarie unico – come sempre – per ilcommerciale più grande e fornito di Italia, che durante l’anno offre al suo pubblico eventi che coinvolgono il territorio e che trovano la massima espressione proprio nel periodo natalizio. Infatti in queste settimane il Damostra il suo volto vincente con una serie di appuntamenti per grandi e piccini all’insegna della tradizione, senza tralasciare l’importanza di passeggiare tra brand rinomati per consentire l’acquisto di regali speciali, lungo ampi viali all’aperto.