Dilei.it - Chi era Angelo Amelio, il giornalista Rai morto improvvisamente

Leggi su Dilei.it

La comunità giornalistica perde una delle sue figure più autorevoli.e autore televisivo, si è spento all’età di 64 anni nella notte tra il 18 e il 19 dicembre. Per chi lo conosceva,non era solo un professionista impeccabile, ma un uomo dal carattere disarmante, capace di conquistare tutti con la sua umanità.Il sindacato Unirai ha rivelato che ilstava combattendo contro una malattia che lo aveva colpito di recente, un nemico silenzioso che lo ha portato via troppo presto.Un percorso professionale costruito con dedizioneNato a Teggiano, in provincia di Salerno,si era inizialmente orientato verso gli studi di giurisprudenza a Napoli. Tuttavia, la passione per il racconto lo ha spinto a intraprendere una carriera giornalistica che lo avrebbe portato ai vertici della Rai.