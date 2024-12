Liberoquotidiano.it - "Che cosa farò in caso di condanna": Matteo Salvini, la promessa alle toghe poco prima della sentenza

Leggi su Liberoquotidiano.it

"Non c'è la galera domani. Se mi assolvono, vorrà dire che è stato riconosciuto il mio lavoro. Se mino domani,ricorso in appello e continuerò a fare il mio lavoro, perché la riterrei una profonda ingiustizia, non a me, al Paese". A dirlo è stato il vicepremier e leaderLega,, in una diretta social alla vigilianel processo Open Arms. "Sono felice - ha esordito-. Ma come, uno che rischia la galera è felice? È scemo? No, ma comunque vada, io sarò orgoglioso di quello che ho fatto. Nell'estate del 2019 dissi a una nave di una ong spagnola, carica di migranti, di approdare in un altro Paese, in Spagna, a Malta, in Francia, ma non in Italia, che ai tempi vedeva sbarcare decine di migliaia di immigrati clandestini, loro dissero 'no, vogliamo approdare in Italia a tutti i costì.